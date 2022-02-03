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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı

03.02.2022 23:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Regaip Kandili dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Vatandaşların kandilini kutlayan Erdoğan, "Milletimizin ve İslam aleminin dün müşerref olduğumuz mübarek üç ayları ile bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Kandili dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

"TEBRİK EDİYORUM"

Erdoğan, mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin dün müşerref olduğumuz mübarek üç ayları ile bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyorum. Bu bereketli günlerin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, Hazreti Peygamber'in "Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." duasının yer aldığı görsele de yer verdi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Regaib Kandili, cumhurbaşkanı, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı - Son Dakika


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