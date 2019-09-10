Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan Uzman Onbaşı Yasin Sarı ile Mardin'de şehit düşen güvenlik korucusu Evren Başçı'nın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan Uzman Onbaşı Yasin Sarı ile Mardin'de şehit düşen güvenlik korucusu Evren Başçı'nın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yasin Sarı ve Mardin'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan güvenlik korucusu Evren Başçı'nın ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Yasin Sarı, Mardin, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:10 Kaynak: AA
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