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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Darbeci Hafter'e hak ettiği cezayı vermekten asla geri...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Darbeci Hafter'e hak ettiği cezayı vermekten asla geri durmayacağız. Libya'da bundan sonrası Putin ve ekibine ait."
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:37 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Darbeci Hafter'e hak ettiği cezayı vermekten asla geri durmayacağız. Libya'da bundan sonrası Putin ve ekibine ait." - ANKARA
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