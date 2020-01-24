Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; " Darbeci Hafter ve destekleyicilerinin, son günlerde... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; ' Darbeci Hafter ve destekleyicilerinin, son günlerde... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; " Darbeci Hafter ve destekleyicilerinin, son günlerde...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; " Darbeci Hafter ve destekleyicilerinin, son günlerde gerçekleştirdiği saldırılar bu şahsın uzlaşı gibi bir niyeti olmadığını göstermiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; " Darbeci Hafter ve destekleyicilerinin, son günlerde gerçekleştirdiği saldırılar bu şahsın uzlaşı gibi bir niyeti olmadığını göstermiştir" dedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:10 Kaynak: İHA
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