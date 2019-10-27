Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "DEAŞ elebaşının öldürülmesi terörizmle ortak mücadelemizde bir...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'DEAŞ elebaşının öldürülmesi terörizmle ortak mücadelemizde bir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "DEAŞ elebaşının öldürülmesi terörizmle ortak mücadelemizde bir...

45 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "DEAŞ elebaşının öldürülmesi terörizmle ortak mücadelemizde bir dönüm noktası teşkil etmektedir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "DEAŞ elebaşının öldürülmesi terörizmle ortak mücadelemizde bir dönüm noktası teşkil etmektedir"

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 07:18 Kaynak: AA
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