Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , "DEAŞ ile mücadele bahanesiyle terör örgütüne 30 bin tır mühimmat verildi" dedi. - BAKÜ

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ'lıların çıkarıldığı cezaevinde teröristbaşı Öcalan'ın fotoğrafı var

Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman biteceğiyle ilgili bilgi verdi

Esad yönetiminin terör örgütü YPG ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu