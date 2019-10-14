Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "DEAŞ ile mücadele bahanesiyle terör örgütüne 30 bin tır...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "DEAŞ ile mücadele bahanesiyle terör örgütüne 30 bin tır mühimmat verildi" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:27 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "DEAŞ ile mücadele bahanesiyle terör örgütüne 30 bin tır mühimmat verildi" dedi. - BAKÜ
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