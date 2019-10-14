Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "DEAŞ ile mücadele bahanesiyle terör örgütüne 30 bin tır...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'DEAŞ ile mücadele bahanesiyle terör örgütüne 30 bin tır...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "DEAŞ ile mücadele bahanesiyle terör örgütüne 30 bin tır...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "DEAŞ ile mücadele bahanesiyle terör örgütüne 30 bin tır mühimmat verildi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "DEAŞ ile mücadele bahanesiyle terör örgütüne 30 bin tır mühimmat verildi" dedi. - BAKÜ

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:27 Kaynak: İHA
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