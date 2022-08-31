Ayrıca Bakan Akar'ın davetlisi olarak Türkiye 'de bulunan Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov , KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu , Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Sultan Kemaleddinov, Kırgızistan Savunma Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Akylbek İbraev ve Özbekistan Savunma Bakan Yardımcısı Albay Hamdan Karşıyev de açılışta hazır bulundu.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Harp Okulu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Harp Okulu Camisi'nin açılışını yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.