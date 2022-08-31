Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Harp Okulu Camisi'nin açılışını yaptı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Harp Okulu Camisi'nin açılışını yaptı

31.08.2022 20:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Harp Okulu Camisi'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Harp Okulu Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Harp Okulu Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan, Deniz ve Hava Harp Okulu Komutanlıkları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni sonrasında yerleşke içindeki Deniz Harp Okulu Camisi'nin açılış törenine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin tarafından okunan duanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırlı olması temennisinde bulunarak caminin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da katıldı.

Ayrıca Bakan Akar'ın davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Sultan Kemaleddinov, Kırgızistan Savunma Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Akylbek İbraev ve Özbekistan Savunma Bakan Yardımcısı Albay Hamdan Karşıyev de açılışta hazır bulundu.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu: (2)
Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Harp Okulu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Harp Okulu Camisi'nin açılışını yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Harp Okulu Camisi'nin açılışını yaptı - Son Dakika
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