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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Deprem sonrası 7'si yoğun bakımda olmak üzere 48...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Deprem sonrası 7'si yoğun bakımda olmak üzere 48 vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:37 Kaynak: İHA
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