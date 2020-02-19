Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devlet FETÖ'yü elbette her yerde izlemiştir ama CHP Genel... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Devlet FETÖ'yü elbette her yerde izlemiştir ama CHP Genel... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devlet FETÖ'yü elbette her yerde izlemiştir ama CHP Genel...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devlet FETÖ'yü elbette her yerde izlemiştir ama CHP Genel Merkezi'ne yeterince bakılmadığı anlaşılıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devlet FETÖ'yü elbette her yerde izlemiştir ama CHP Genel Merkezi'ne yeterince bakılmadığı anlaşılıyor" dedi. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:45 Kaynak: İHA
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