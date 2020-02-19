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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devlet FETÖ'yü elbette her yerde izlemiştir ama CHP Genel...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devlet FETÖ'yü elbette her yerde izlemiştir ama CHP Genel Merkezi'ne yeterince bakılmadığı anlaşılıyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:45 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devlet FETÖ'yü elbette her yerde izlemiştir ama CHP Genel Merkezi'ne yeterince bakılmadığı anlaşılıyor" dedi. - ANKARA
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