Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devletimiz büyük acılar yaşayan yaşayan Keşmir halkının... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Devletimiz büyük acılar yaşayan yaşayan Keşmir halkının... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devletimiz büyük acılar yaşayan yaşayan Keşmir halkının...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devletimiz büyük acılar yaşayan yaşayan Keşmir halkının yanındadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devletimiz büyük acılar yaşayan yaşayan Keşmir halkının yanındadır" dedi. - İSLAMABAD

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:44 Kaynak: İHA
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