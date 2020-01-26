Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yardımına koştu. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yardımına koştu. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yardımına koştu.

17 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yardımına koştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yardımına koştu. Türkiye bu felaketin yaralarını birlik içinde sarmaya başlamıştır. Kış günü evleri yıkılanların mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı sarf ediyoruz." - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:32 Kaynak: İHA
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