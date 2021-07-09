"Biz gücümüzü başkaları gibi silahtan, şiddetten değil; 40 yıldır yanımızda dağ gibi duran aziz milletimizden alıyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Biz sırtımızı başkaları gibi şu veya bu terör örgütüne değil; Rabbimizin takdirine, halkın iradesine yaslıyoruz. Biz gücümüzü başkaları gibi silahtan, şiddetten değil; 40 yıldır yanımızda dağ gibi duran aziz milletimizden alıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak, bir konuşma gerçekleştirdi.

1. 5 yıl aradan sonra yeniden Diyarbakır'da olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bugün Diyarbakır'a sadece açılış ve ziyaret yapmak için gelmedik. Biz bugün buraya aynı zamanda Diyarbakır'ı dinlemek, Diyarbakırlılarla istişare etmek, Diyarbakır'la olan kavlimizi yenilemek için geldik. Bunun için sizlerin görüşlerine, sizlerin değerlendirmelerine ve fikirlerine büyük önem veriyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Diyarbakır Teşkilatı'nda görevli Yunus Koca, Deryan Aktert, Orhan Mercan'ın kalleşçe şahit edildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerimizin kanları pahasına bize emanet ettiği sancağı, namusumuz bilip biz de canımız pahasına koruyacak, inşallah daha da yücelteceğiz" dedi.

"ZALİMLER KARŞISINDA HİÇBİR ZAMAN BAŞIMIZI EĞMEDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ne 40 yıllık siyasi hayatımızın herhangi bir safhasında, ne de 20 yıla varan AK Parti döneminde; teröre, şiddete, zorbalığa asla teslim olmadık. Milli iradeyi savunmak için gerektiğinde bedel ödedik, sıkıntı çektik, ama zalimler karşısında hiçbir zaman başımızı eğmedik. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolda; bize, milletimize ve ülkemize kefen biçen müstevlilere inat, Allah'a hamdolsun dimdik yürüyoruz. Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece-gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz. "

Vesayet odaklarının gölgesinde değil; gece karanlığında seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatan pirifanilerin dualarıyla yollarına devam ettiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz sırtımızı başkaları gibi şu veya bu terör örgütüne değil; Rabbimizin takdirine, halkın iradesine yaslıyoruz. Biz gücümüzü başkaları gibi silahtan, şiddetten değil; 40 yıldır yanımızda dağ gibi duran aziz milletimizden alıyoruz" dedi.