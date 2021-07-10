Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz yol yürüyor, gayret gösteriyoruz. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz yol yürüyor, gayret gösteriyoruz. Biz sırtımızı başkaları gibi şu veya bu terör örgütlerine değil Rabbimizin takdirine, halka yaslıyoruz. Biz gücümüzü 40 yıldır yanımızda dağ gibi duran aziz milletimizden alıyoruz." - DİYARBAKIR