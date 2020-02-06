Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığını ziyaret etti. - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığını ziyaret etti. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığını ziyaret etti.

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığını ziyaret etti., System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığını ziyaret etti. - ANKARA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:17 Kaynak: İHA
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