Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığını ziyaret etti. - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığını ziyaret etti.
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığını ziyaret etti. Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:17 Kaynak: İHA
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