Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Diyarbakır'a huzur gelince neler olduğuna şahitsiniz. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Diyarbakır'a huzur gelince neler olduğuna şahitsiniz. Artık herkes güven içinde, akşam geç saatlere kadar Diyarbakır sokaklarındasınız. Niye? Güvenlik var. Bunları gördüğünüz her yerde yakalarına yapışın, çözüm sürecini bitirmek için kim size talimat verdi bunu sorun. Yasin Börü'yü böylesine zalim bir şekilde öldürmek için sebebiniz neydi bunu sorun. Bunları ısrarla sorun ki sahtekarlıkla, iki yüzlülükle karşınıza çıkıp sizleri oyalamasınlar." - DİYARBAKIR