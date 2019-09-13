Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır HDP binası önünde bekleyen annelere ilişkin...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır HDP binası önünde bekleyen annelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Devlet olarak yanınızdayız. Endişeniz olmasın.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:23 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır HDP binası önünde bekleyen annelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Devlet olarak yanınızdayız. Endişeniz olmasın. Süreci biz de takip ediyoruz" dedi. - İSTANBUL
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