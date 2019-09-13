Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır HDP binası önünde bekleyen annelere ilişkin...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır HDP binası önünde bekleyen annelere ilişkin...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır HDP binası önünde bekleyen annelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Devlet olarak yanınızdayız. Endişeniz olmasın.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır HDP binası önünde bekleyen annelere ilişkin..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır HDP binası önünde bekleyen annelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Devlet olarak yanınızdayız. Endişeniz olmasın. Süreci biz de takip ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Halkların Demokratik Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, Politika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:23 Kaynak: İHA
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Erdoğan'dan Diyarbakır'da eylem yapan annelere mesaj: Yanınızdayız
İçişleri Bakanı Soylu: HDP'nin ne yaptığını bu anneler çok iyi biliyor CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan belediyelerdeki işten çıkarmalara ilişkin açıklama HDP'den Kulp'taki terör saldırısına kınama: Sorumluların bulunmasını yetkililerden talep ediyoruz

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