Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde PKK 'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 kişinin yakınlarını arayarak başsağlığı diledi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Kılıçdaroğlu, Diyarbakır saldırısını kınadı: Eli kanlı terör örgütü PKK, alçak yüzünü bir kez daha gösterdi