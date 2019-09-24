Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarını kazan kazan anlayışıyla...
40 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarını kazan kazan anlayışıyla önemli bir işbirliği alanı olarak görüyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:41 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarını kazan kazan anlayışıyla önemli bir işbirliği alanı olarak görüyoruz" dedi. - NEW YORK
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