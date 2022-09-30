GÜNDEM / 30 Eylül 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM / 30 Eylül 2022

30.09.2022 09:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem 5. Yasama Yılı değerlendirme toplantısı yapacak.

(TBMM/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çiçekdağı ilçesinde toplu açılış ve temel atma törenine iştirak edecek.

(Kırşehir/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Darülaceze Başkanlığında düzenlenecek 12. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi Tanıtım Toplantısı ile Etiler Huzurevi'ndeki Yavuz Bingöl konserine katılacak.

(İstanbul/10.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, basın toplantısı düzenleyecek, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, esnafla bir araya gelecek, temel atma ve toplu açılış törenine iştirak edecek.

(Samsun/10.30-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme ile Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Kütahya/11.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığının 51'inci Dönem Kurs Kapanış Töreni'ne katılacak.

(Isparta/11.00)??????? (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, enerji koordinasyon toplantısına katılacak, Düzce Kadın Emeği Merkezi ile tekstil fabrikasına ziyarette bulunacak.

(Düzce/11.00/14.30/16.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının e-Devlet üzerinden yapılmasına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik- Sabiha Gökçen Metro Hattı'nda incelemede bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı dış ticaret istatistikleri ve hizmet üretici fiyat endeksi verileri ile ocak-haziran dönemi elektrik ve doğal gaz fiyatlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Camisi açılışına katılacak, hutbe irat edecek, hafızlık merasimine iştirak edecek.

(Karaman/10.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Sinema Müzesi'nde Stanley Kubrick Sergisi'nin tanıtım toplantısı ile Atatürk Kültür Merkezi'nde "Synesthetic Cube", "Yolda", "Geomart - UT17" ve "İstanbul" sergilerinin ön gösterimine iştirak edecek.

(İstanbul/12.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İznik'te devam eden 4. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Gençlik ve Spordan Sorumlu Altıncı Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

(Bursa/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ampute Futbol Dünya Kupası, Türkiye'nin ev sahipliğinde başlayacak. A Grubu'nda bulunan Türkiye, açılış maçında Fransa ile Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu, Türk Telekom ile Darüşşafaka arasında oynanacak maçla başlayacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

4- Türkiye Basketbol 1. Ligi takımlarının mücadele ettiği Erkekler Federasyon Kupası'nın finalinde Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler ile Samsunspor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Cizre Belediyespor'u konuk edecek.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Fatih Dönmez, Karadeniz, AK Parti, Sakarya, Düzce, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 30 Eylül 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM / 30 Eylül 2022 - Son Dakika
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