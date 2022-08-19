GÜNDEM / 19 Ağustos 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve yönetim kurulu üyelerini kabul edecek, Dörtyol Meydanı'nda 60 bin konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/15.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası açılış törenine katılacak.

(Tekirdağ/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 60 bin konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, il değerlendirme toplantısı, 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısı ve Avanos Üçkuyu İlkokulu Köy Yaşam Merkezi açılışına katılacak, Belediyeye ziyarette bulunacak.

(Nevşehir/11.00/11.15/13.30/15.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Küçükçekmece, Güngören ve Zeytinburnu'nda esnaf ziyaretleri yapacak.

(İstanbul/14.00/16.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak, Sivas Valiliği ve Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Tokat/11.00/14.00/Sivas/17.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması'na katılacak.

(Kocaeli/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İzmir Dikili Tarım Organize Sanayi Temel Atma Töreni'ne, tarım sektörü temsilcileri toplantısına ve Hacı Tahir Şimşek Camii açılışına katılacak, çeşitli ziyaretler yapacak.

(İzmir/11.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TÜİK, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TOBB, temmuzda kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta HangiKredi Ümraniyespor- Galatasaray maçıyla başlayacak.

(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto 1. Lig'de 2. haftanın ilk maçında Boluspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.

(Bolu/21.00) (Fotoğraflı)

3- Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in annesinin cenazesi ikindi vakti Levent Afet Yolal Camisi'nde kılınacak namazın ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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