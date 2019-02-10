Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Domates, Patates, Patlıcan Diyorlar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Domates, Patates, Patlıcan Diyorlar.

1 saat önce

IHAAW152102-SIY/10-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Domates, patates, patlıcan diyorlar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
IHAAW152102-SIY/10-02-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Domates, patates, patlıcan diyorlar. Bunların hepsi yutturmaca. Bir çete de öyle türedi. Biz de tanzim satışlarla illere gidiyoruz. Halde terör estirenlerin işini en kısa sürede bitiririz" dedi. 10.02.2019 15: 21: 02 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:28 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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