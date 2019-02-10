Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Domates, Patates, Patlıcan Diyorlar.
1 saat önce
IHAAW152102-SIY/10-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Domates, patates, patlıcan diyorlar.
IHAAW152102-SIY/10-02-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Domates, patates, patlıcan diyorlar. Bunların hepsi yutturmaca. Bir çete de öyle türedi. Biz de tanzim satışlarla illere gidiyoruz. Halde terör estirenlerin işini en kısa sürede bitiririz" dedi. 10.02.2019 15: 21: 02 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:28 Kaynak: İHA
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