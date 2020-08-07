Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döviz kurundaki artış ile ilgili olarak, "Dışarıdaki düşmanlar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döviz kurundaki artış ile ilgili olarak, "Dışarıdaki düşmanlar yetiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döviz kurundaki artış ile ilgili olarak, "Dışarıdaki düşmanlar yetiyor. İçeride destekleyenler var" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 14:37
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döviz kurundaki artış ile ilgili olarak, 'Dışarıdaki düşmanlar... - Son Dakika
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