Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dövizde Manipülatif Dayatmalar Var. Piyasadan Döviz Çekildiği...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dövizde Manipülatif Dayatmalar Var. Piyasadan Döviz Çekildiği...

1 saat önce

IHAAW215654-GEN/24-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dövizde manipülatif dayatmalar var. Piyasadan döviz çekildiği zaman TL'nin değeri düşecektir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
IHAAW215654-GEN/24-03-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dövizde manipülatif dayatmalar var. Piyasadan döviz çekildiği zaman TL'nin değeri düşecektir. Döviz hareketliliğinin arkasında bazı bankalar var. Dövizle oynayanların üzerine gideceğiz" dedi. 24.03.2019 21: 56: 54 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:02 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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