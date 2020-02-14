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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Dün Çanakkale, bugün Keşmir hiçbir farkı yok. Bizim...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Dün Çanakkale, bugün Keşmir hiçbir farkı yok. Bizim kardeşliğimiz kan bağından değil gönül bağından geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:52 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Dün Çanakkale, bugün Keşmir hiçbir farkı yok. Bizim kardeşliğimiz kan bağından değil gönül bağından geliyor." - İSLAMABAD
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