Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Dün Çanakkale, bugün Keşmir hiçbir farkı yok. Bizim... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Dün Çanakkale, bugün Keşmir hiçbir farkı yok. Bizim... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Dün Çanakkale, bugün Keşmir hiçbir farkı yok. Bizim...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Dün Çanakkale, bugün Keşmir hiçbir farkı yok. Bizim kardeşliğimiz kan bağından değil gönül bağından geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Dün Çanakkale, bugün Keşmir hiçbir farkı yok. Bizim kardeşliğimiz kan bağından değil gönül bağından geliyor." - İSLAMABAD

Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:52 Kaynak: İHA
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