Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Kabil'de gerçekleştirilen o felaketi milletçe kınıyoruz, Afganistan'da güvenliğin ne kadar öncelikli olduğu ortaya... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Kabil'de gerçekleştirilen o felaketi milletçe kınıyoruz, Afganistan'da güvenliğin ne kadar öncelikli olduğu ortaya çıkmıştır"

-"Afganistan'da önceliğimiz vatandaşlarımızı oradan tahliye etmek"

-"Şu anda İçişleri Bakanlığımızın kayıtlarına göre mevcut kayıtlı, kayıtsız Afgan göçmen sayısı 300 bin"

(Taliban ile görüşmelere yönelik eleştirilerle ilgili): "Kimseden izin alacak değiliz, Taliban ile elçilikte görüşüldü, yine görüşülür"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını cevapladı.