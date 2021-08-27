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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Kabil'de gerçekleştirilen o felaketi milletçe kınıyoruz, Afganistan'da güvenliğin ne kadar öncelikli olduğu ortaya... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Kabil'de gerçekleştirilen o felaketi milletçe kınıyoruz, Afganistan'da güvenliğin ne kadar öncelikli olduğu ortaya...

27.08.2021 10:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Kabil'de gerçekleştirilen o felaketi milletçe kınıyoruz, Afganistan'da güvenliğin ne kadar öncelikli olduğu ortaya çıkmıştır" -"Afganistan'da önceliğimiz vatandaşlarımızı oradan tahliye etmek" -"Şu anda İçişleri Bakanlığımızın kayıtlarına göre mevcut kayıtlı,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Kabil'de gerçekleştirilen o felaketi milletçe kınıyoruz, Afganistan'da güvenliğin ne kadar öncelikli olduğu ortaya çıkmıştır"

-"Afganistan'da önceliğimiz vatandaşlarımızı oradan tahliye etmek"

-"Şu anda İçişleri Bakanlığımızın kayıtlarına göre mevcut kayıtlı, kayıtsız Afgan göçmen sayısı 300 bin"

(Taliban ile görüşmelere yönelik eleştirilerle ilgili): "Kimseden izin alacak değiliz, Taliban ile elçilikte görüşüldü, yine görüşülür"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün Kabil'de gerçekleştirilen o felaketi milletçe kınıyoruz, Afganistan'da güvenliğin ne kadar öncelikli olduğu ortaya...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün Kabil'de gerçekleştirilen o felaketi milletçe kınıyoruz, Afganistan'da güvenliğin ne kadar öncelikli olduğu ortaya...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün Kabil'de gerçekleştirilen o felaketi milletçe kınıyoruz, Afganistan'da güvenliğin ne kadar öncelikli olduğu ortaya...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün Kabil'de gerçekleştirilen o felaketi milletçe kınıyoruz, Afganistan'da güvenliğin ne kadar öncelikli olduğu ortaya...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün Kabil'de gerçekleştirilen o felaketi milletçe kınıyoruz, Afganistan'da güvenliğin ne kadar öncelikli olduğu ortaya...

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Afganistan, Kabil, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dün Kabil'de gerçekleştirilen o felaketi milletçe kınıyoruz, Afganistan'da güvenliğin ne kadar öncelikli olduğu ortaya... - Son Dakika


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