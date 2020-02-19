Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün yaşanan gelişmeler bize Gezi olaylarını bir kez daha... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Dün yaşanan gelişmeler bize Gezi olaylarını bir kez daha... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün yaşanan gelişmeler bize Gezi olaylarını bir kez daha...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün yaşanan gelişmeler bize Gezi olaylarını bir kez daha hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün yaşanan gelişmeler bize Gezi olaylarını bir kez daha hatırlattı. Taksim'deki Gezi Parkı'nda güya ağaç bahanesiyle başlayan olaylar kısa sürede büyüyerek devlete ve millete karşı sivil bir ayaklanma haline geldi" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Taksim, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:50 Kaynak: İHA
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