Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Dün yaşanan gelişmeler bize Gezi olaylarını bir kez daha... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün yaşanan gelişmeler bize Gezi olaylarını bir kez daha...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün yaşanan gelişmeler bize Gezi olaylarını bir kez daha hatırlattı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:50 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün yaşanan gelişmeler bize Gezi olaylarını bir kez daha hatırlattı. Taksim'deki Gezi Parkı'nda güya ağaç bahanesiyle başlayan olaylar kısa sürede büyüyerek devlete ve millete karşı sivil bir ayaklanma haline geldi" dedi. - ANKARA
Son Dakika Erdoğan'a Abdullah Gül'ün açıklamaları soruldu, tek cümlelik yorum yaptı: Kendi işimize bakalım CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 bin lira tazminat ödeyecek Meral Akşener'den Erdoğan'a yanıt: 2023'e kimin kalacağına halk karar verecek Son dakika: HSK, Gezi Davası'na beraat veren mahkeme üyeleri hakkında inceleme başlattı