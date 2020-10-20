Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya genelinde her gün ortalama bin Müslüman kardeşimizi teröre veya şiddete kurban veriyoruz. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya genelinde her gün ortalama bin Müslüman kardeşimizi teröre veya şiddete kurban veriyoruz.
20.10.2020 13:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya genelinde her gün ortalama bin Müslüman kardeşimizi teröre veya şiddete kurban veriyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya genelinde her gün ortalama bin Müslüman kardeşimizi teröre veya şiddete kurban veriyoruz. Bilhassa ırkçılık, kavmiyetçilik, mezhepçilik ve terör fitnesi, İslam alemini içeriden çökerten sorunlar haline gelmiştir" dedi. - ANKARA
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