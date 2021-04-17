Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Dünyada 100'e yakın ülkenin henüz ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı bir atmosferde biz 20 milyon doz aşıyı... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Dünyada 100'e yakın ülkenin henüz ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı bir atmosferde biz 20 milyon doz aşıyı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Dünyada 100'e yakın ülkenin henüz ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı bir atmosferde biz 20 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Dünyada 100'e yakın ülkenin henüz ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı bir atmosferde biz 20 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık" dedi. " Türkiye'nin ihtiyacı eser ve hizmet siyasetidir. Bu anlayışla ülkemizin dört bir yanına yatırımlarımızla hizmetlerimizle mührümüzü vuruyoruz. Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı daha büyük eserleri ülkemize kazandırarak veriyoruz" dedi.

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