Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın 195 farklı ülkesine bin 690 tarım ürünü ihraç...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Dünyanın 195 farklı ülkesine bin 690 tarım ürünü ihraç... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın 195 farklı ülkesine bin 690 tarım ürünü ihraç...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın 195 farklı ülkesine bin 690 tarım ürünü ihraç ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın 195 farklı ülkesine bin 690 tarım ürünü ihraç ediyoruz. Tarımsal ürün ihracatımızı 3,7 milyar dolardan 17,7 milyar dolara çıkardık" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:55 Kaynak: İHA
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