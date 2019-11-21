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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın 195 farklı ülkesine bin 690 tarım ürünü ihraç...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın 195 farklı ülkesine bin 690 tarım ürünü ihraç ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:55 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın 195 farklı ülkesine bin 690 tarım ürünü ihraç ediyoruz. Tarımsal ürün ihracatımızı 3,7 milyar dolardan 17,7 milyar dolara çıkardık" dedi. - ANKARA
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