Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın 195 farklı ülkesine bin 690 tarım ürünü ihraç ediyoruz. Tarımsal ürün ihracatımızı 3,7 milyar dolardan 17,7 milyar dolara çıkardık" dedi. - ANKARA