Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Düzenli Sosyal Yardım Alan İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızın...
1 saat önce
IHAAW123611-SIY/08-01-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 kwh kadar elektrik tüketimlerini devlet olarak biz üstleniyoruz.
IHAAW123611-SIY/08-01-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 kwh kadar elektrik tüketimlerini devlet olarak biz üstleniyoruz. 2.5 milyonun üzerindeki hanede 80 milyon liralık faturayı devlet karşılayacak" dedi. 08.01.2019 12: 36: 11 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:42 Kaynak: İHA
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