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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı acaba Kemal Kılıçdaroğlu...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı acaba Kemal Kılıçdaroğlu ertesi gün halkın önüne hangi sıfatla çıkartılacaktı?
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:43 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı acaba Kemal Kılıçdaroğlu ertesi gün halkın önüne hangi sıfatla çıkartılacaktı? Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile ilişkisi 17-25 Aralık sürecinde hızlanmış, 15 Temmuz ile zirveye çıkmıştır" dedi. - ANKARA
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