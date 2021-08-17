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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İDEF'21 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İDEF'21 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı: (2)

17.08.2021 15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İDEF'21 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı: (2), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kara, hava ve deniz ürünlerinde ulaştıkları seviyenin sembollerinin başında insansız hava araçları geldiğini belirterek, özellikle başarısını sahada bilfiil ispat eden silahlı insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında dünyanın ilk...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kara, hava ve deniz ürünlerinde ulaştıkları seviyenin sembollerinin başında insansız hava araçları geldiğini belirterek, özellikle başarısını sahada bilfiil ispat eden silahlı insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer aldıklarını ifade etti.

Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İDEF'21 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, sadece kendi kendilerine yeterli olmakla kalmayıp, bu birikimi dostlarının ve müttefiklerinin istifadesine de açtıklarını belirtti.

İhracatta da bunun yansımalarını gördüklerine işaret eden Erdoğan, "Daha önce 250 milyon doları bile bulmayan savunma ve havacılık ihracatımız 3 milyar dolar sınırını geride bıraktı. Bu başarının gerisindeki unsurlardan biri de sektörün araştırma geliştirmeye ayırdığı bütçenin 49 milyon dolardan 1,5 milyar doların üzerine çıkmış olmasıdır. Kara, hava ve deniz ürünlerinde ulaştığımız seviyenin sembollerinin başında insansız hava araçlarımız geliyor. Özellikle başarısını sahada bilfiil ispat etmiş olan silahlı insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayinde katettikleri mesafenin ve elde ettikleri başarıların gerisindeki bir diğer önemli faktöre değinerek, şöyle devam etti:

"Türkiye küresel tedarikçilerin çıkardığı zorlukları ve maruz kaldığı gizli açık ambargoları aşmak için savunma sanayine bu denli yüklenmiştir. Terörle mücadelesinin en kritik anlarında yalnız bırakılan, sınırları tehdit altındayken ihtiyaç duyduğu hiçbir ürüne ulaşamayan bir ülke olarak, kendi ihtiyaçlarımızı süratle karşılayacak adımları atmaya mecbur kaldık. Yürüttüğümüz projelerin bize sağladığı imkanları, kendi sınırlarımızı güvenli hale getirmek, hem sınır ötesi harekatlarla bölgemizde bir güvenlik kuşağı oluşturmak için kullandık. Geldiğimiz seviye bizi artık çok daha büyük hedeflere yöneltmiştir. Savunma sanayinde bugünün ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde geleceğin teknolojilerine, geleceğin araçlarına, geleceğin ürünlerine yatırım yapıyoruz. Bilhassa yapay zeka temelli çalışan kara, hava ve deniz araçları konusunda iddialı projeler üretiyoruz. Sürü İHA'lar, insansız deniz araçları, insansız savaş uçakları, elektromanyetik toplar, lazer silahları uydu sistemleri gibi geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek her alanda varız, var olacağız. Elde ettiğimiz her imkanı, her kabiliyeti, geliştirdiğimiz her ürünü dostlarımızla paylaşmak ise vazgeçilmez önceliğimiz olmayı sürdürecektir.

"Hazır ol cenk ü cidale istersen sulh u salah." sözünü anımsatan Erdoğan, "İnşallah tercüme doğru yapılmıştır. 'Eğer barış istiyorsan daima savaşa hazır olmalısın.' diye sadeleştirebileceğimiz bu söz, bizim savunma sanayindeki felsefemizin en güzel ifadesidir." dedi.

"Asla insanların başına bomba yağdıranlardan olmadık, olmayacağız"

"Türkiye, eğer bir yerde bayrak gösteriyorsa tek gayesi, orada barışı, huzuru, istikrarı, güvenliği, refahı sağlamaktır." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçmişinde sömürge, katliam, soykırım, işgal izi bulunmayan bir millet olarak gittiğimiz her yerde dostlarımıza göğsümüzü gererek tüm kalbimizle ve samimiyetimizle birlikte kazanmayı teklif ediyoruz. Bu teklifi Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Orta Asya'da olduğu gibi Kuzey Afrika'da da yapıyoruz, Güney Amerika'da da yapıyoruz, Güney Asya'da da yapıyoruz. Biz asla sınırlarından binlerce, on binlerce kilometre ötede, güya terörle mücadele adı altında sivil demeden, masum demeden insanların başına bomba yağdıranlardan olmadık, olmayacağız. Hak, hukuk, adalet, insan hakları, demokrasi kavramlarını en süfli, siyasi ve ekonomik çıkarlarının kılıfı haline büründürenlerle hiçbir zaman aynı çizgiye gelmedik, gelmeyeceğiz. Bir damla petrolü, bir damla kandan daha değerli gören zihniyetin bizim değer, toplum ve devlet dünyamızda zerre kadar karşılığı yoktur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi gibi siyasi ve ekonomik her konuda aynı perspektife sahip olduklarını vurgulayarak, "Küresel teknoloji firmalarının terör örgütleri karşısında sergilediği çifte standart ve iki yüzlü tutum bile tek başına niçin her alanda güçlü olmamız gerektiğini göstermeye yeterlidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki çarpık yapıyı anlatmak için yıllardır dile getirdiğimiz 'Dünya beşten büyüktür.' ifadesinin haklılığını yaşadığımız her hadise bir kez daha teyit ediyor. Lafa geldiğinde tamamen kar-zarar hesabı üzerinde yürüdüğü iddia edilen ekonomik araçların, yeri geldiğinde nasıl siyasi ve ideolojik güce hizmet eden birer silaha dönüştürüldüğünü bizzat yaşayarak görüyoruz. Savunma sanayi de işte bu çarpık küresel düzenin en önemli araçlarından biridir. İDEF 2021'de gördüğümüz şu güzel manzarayı, bu çarpık küresel düzeni değiştirme yolunda hep birlikte katettiğimiz mesafenin remzi olarak değerlendiriyorum." diye konuştu.

Fuarın, her düzenlenme yılında biraz daha ileriye giderek kısa sürede hedeflerine ulaşmalarını sağlayacağını belirten Erdoğan, fuarın katılımcılar ve ziyaretçiler için hayırlara vesile olmasını dileyerek, fuarın organizasyonunda emeği geçenleri tebrik etti.

Notlar

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, KKTC Başbakanı Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, konuk ülke savunma bakanları katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuk Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ve katılımcılar açılış kurdelesini kesti.

Erdoğan kurdeleyi keserken, "Fuarımız savunma sanayinde çok daha büyük yükselişe vesile olsun diyorum. Katılımcıları tebrik ederken bizi yalnız bırakmayan tüm dostlara selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kurdeleyi bu anlayışla kesiyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Erdoğan ile katılımcılar fuarı gezdi.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, İDEF'21 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı: (2) - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İDEF'21 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı: (2) - Son Dakika
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