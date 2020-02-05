Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer kim 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var' diye soruyorsa, o,... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Eğer kim 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var' diye soruyorsa, o,... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer kim 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var' diye soruyorsa, o,...

15 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer kim 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var' diye soruyorsa, o, ya gafildir ya da bu ülkenin hasmıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer kim 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var' diye soruyorsa, o, ya gafildir ya da bu ülkenin hasmıdır" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Suriye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:43 Kaynak: İHA
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