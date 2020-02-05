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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer kim 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var' diye soruyorsa, o,...
15 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer kim 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var' diye soruyorsa, o, ya gafildir ya da bu ülkenin hasmıdır" dedi. Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:43 Kaynak: İHA
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