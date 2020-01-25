Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden 2 kişinin Mevlana... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden 2 kişinin Mevlana...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden 2 kişinin Mevlana Camisi'ndeki cenaze törenine katılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:00 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden 2 kişinin Mevlana Camisi'ndeki cenaze törenine katılıyor.
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