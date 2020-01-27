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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Elazığ ve Malatya'da, KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Elazığ ve Malatya'da, KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı devreye alıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:31 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Elazığ ve Malatya'da, KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı devreye alıyoruz. Depremden zarar gören KOBİ'lerimiz anlaşmalı bankalarda işletme başına 100 bin TL'ye kadar 1 yıl ödemesiz 24 ay vadeli faizsiz kredi kullanabilecekler" dedi. - ANKARA
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