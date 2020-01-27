Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Elazığ ve Malatya'da, KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Elazığ ve Malatya'da, KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Elazığ ve Malatya'da, KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Elazığ ve Malatya'da, KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı devreye alıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Elazığ ve Malatya'da, KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı devreye alıyoruz. Depremden zarar gören KOBİ'lerimiz anlaşmalı bankalarda işletme başına 100 bin TL'ye kadar 1 yıl ödemesiz 24 ay vadeli faizsiz kredi kullanabilecekler" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Malatya, Elazığ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:31 Kaynak: İHA
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