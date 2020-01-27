Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Elazığ ve Malatya'da, KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı devreye alıyoruz. Depremden zarar gören KOBİ'lerimiz anlaşmalı bankalarda işletme başına 100 bin TL'ye kadar 1 yıl ödemesiz 24 ay vadeli faizsiz kredi kullanabilecekler" dedi. - ANKARA