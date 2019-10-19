Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Emperyalistler gibi Afrika'ya elmas ve petrol penceresinden...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Emperyalistler gibi Afrika'ya elmas ve petrol penceresinden bakmadık bakmıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:02 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Emperyalistler gibi Afrika'ya elmas ve petrol penceresinden bakmadık bakmıyoruz. Kıtayı kalkındırmak için çalıştık." - İSTANBUL
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