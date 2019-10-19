Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Emperyalistler gibi Afrika'ya elmas ve petrol penceresinden...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Emperyalistler gibi Afrika'ya elmas ve petrol penceresinden...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Emperyalistler gibi Afrika'ya elmas ve petrol penceresinden...

41 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Emperyalistler gibi Afrika'ya elmas ve petrol penceresinden bakmadık bakmıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Emperyalistler gibi Afrika'ya elmas ve petrol penceresinden bakmadık bakmıyoruz. Kıtayı kalkındırmak için çalıştık." - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Afrika, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:02 Kaynak: İHA
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