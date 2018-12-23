Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Endonezya'daki Tsunamide 170 Kadar Endonezyalı Kardeşimiz Öldü.
59 dakika önce
IHAAW131140-SIY/23-12-2018- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Endonezya'daki tsunamide 170 kadar Endonezyalı kardeşimiz öldü.
IHAAW131140-SIY/23-12-2018
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Endonezya'daki tsunamide 170 kadar Endonezyalı kardeşimiz öldü. Allah rahmet eylesin. Bu vesileyle tüm Endonezya halkına, Türk halkı olarak başsağlığı dileğimizi iletmiş olalım" dedi. 23.12.2018 13: 11: 40 TSI
NNNN - İSTANBUL
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:17 Kaynak: İHA
222 Kişinin Can Verdiği Endonezya'da Tsunami Konser Alanını Yuttu! Dehşet Anları Kamerada
Bir Babanın Yıkıldığı An! 3 Çocuğunu Yerde Hareketsiz Halde Buldu
Son Dakika! Endonezya'daki Tsunamide Ölenlerin Sayısı 222'ye Yükseldi
Cinsel İlişkiye Giren Çiftin 'Kim Daha Dayanaklı' İddiası Ölümle Sonuçlandı