Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Endonezya'daki Tsunamide 170 Kadar Endonezyalı Kardeşimiz Öldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Endonezya'daki Tsunamide 170 Kadar Endonezyalı Kardeşimiz Öldü.

59 dakika önce

IHAAW131140-SIY/23-12-2018- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Endonezya'daki tsunamide 170 kadar Endonezyalı kardeşimiz öldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
IHAAW131140-SIY/23-12-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Endonezya'daki tsunamide 170 kadar Endonezyalı kardeşimiz öldü. Allah rahmet eylesin. Bu vesileyle tüm Endonezya halkına, Türk halkı olarak başsağlığı dileğimizi iletmiş olalım" dedi. 23.12.2018 13: 11: 40 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:17 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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