GÜNDEM / 28 Eylül 2022 - Son Dakika
Üye Girişi

GÜNDEM / 28 Eylül 2022

28.09.2022 09:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile görüşecek ve Budapeşte'deki Birinci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek.

(Budapeşte) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Yeni Medya Dili ve Aile Çalıştayı'na iştirak edecek.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğunda düzenlenecek "VI. Meslek Eğitim Borsası" etkinliğine katılacak.

(Köln) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kazakistan'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Enerji Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.

(Almatı) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kazakistan'da "Dijital Bridge-2022" Uluslararası Forumu'na katılacak.

(Astana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul'da gerçekleşen captagon ve Esendere'de yapılan eroin yakalamalarında başarı gösteren muhafaza memurlarına ödül takdim edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında basın mensupları ve STK temsilcileriyle ayrı ayrı toplantı yapacak, fabrika ziyaretlerinde bulunacak, Taş Bina'da turizmcilerle bir araya gelecek, Mevlana Müzesi'ni ziyaret edecek.

Önceki dönem milletvekili, il ve ilçe başkanlarıyla buluşacak Ersoy, Mistik Müzik Festivali kapsamında bazı konserleri izleyecek ve "Dünden Bugüne Mistik Müzik Festivali" sergisini gezecek.

(Konya/10.00-20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Basketbolda 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Polonya'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

(Gdansk/18.30) (Fotoğraflı)

3- 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda, 2021-22 AXA Sigorta Efeler Ligi Şampiyonu Ziraat Bankkart ile 2021-22 AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonu Arkas Spor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/15.30) (Fotoğraflı)

4- Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu mücadelesine 19 maçla devam edilecek.

5- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası elemelerinin yarı finalinde Beşiktaş, Fransa'nın Cholet Basket takımıyla karşılaşacak.

(Cholet/21.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

YORUMLAR
500
BAKAN ERSOY: TÜRKİYE, BU KIŞ ÇOK DAHA FAZLA TURİSTİ AĞIRLAYACAK BAKAN ERSOY: TÜRKİYE, BU KIŞ ÇOK DAHA FAZLA TURİSTİ AĞIRLAYACAK Zırhlı araç sevkiyatına tepki gösteren Erdoğan'a, Miçotakis'ten cevap: Ordumuzun gücüyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam Zırhlı araç sevkiyatına tepki gösteren Erdoğan'a, Miçotakis'ten cevap: Ordumuzun gücüyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam
Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye, turist, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 28 Eylül 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:49 Zelenski ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek taraflı referandumlar diplomatik süreci zora sokar
14:43 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Volkan Bayarslan düdük çalacak
14:39 Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş sonrası yatırımcılar, kuyumcuya akın etti
14:37 Darbedilerek öldürülen 3 yaşındaki Lina'nın cenazesi defnedildi! Acılı babanın yaptığı hareket yürek parçaladı
14:36 Emniyet Teşkilatı maaş promosyonunu açıkladı! Tüm personele 27 bin TL ödenecek
14:10 MHP lideri Bahçeli, Mersin'deki saldırı hakkında: Teröristleri aklamaya çalışan kim varsa kaybedecek
14:13 Akşener'in "Aday olabilir" çıkışı sonrası gündem Mansur Yavaş! Anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçerek yüzde 54.2 oy topladı
14:05 Bakan Bilgin, sayıları 2 milyonu bulan staj mağdurları için çalışmalara başlanacağını duyurdu
14:03 Hedef Markus Merk! Hamit Altıntop, Türk futbolunda devrim yaratacak hamlenin çalışmalarını yapıyor
14:01 Shakira, Pique'yi çabuk unuttu! Adı efsane kaleci Casillas ile anılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 15:02:49. #1.13#
SON DAKİKA: GÜNDEM / 28 Eylül 2022 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement