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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi) Sen önce başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan git helallik dile" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi) Sen önce başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan git helallik dile"

17.11.2021 12:53

Son dakika haber... AK Parti TBMM Grup Toplantı salonu ve katılımcılar Video gösterimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

AK Parti TBMM Grup Toplantı salonu ve katılımcılar

Video gösterimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi) Sen önce benim başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan git helallik dile"

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi) Sen önce başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan git helallik dile
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi) Sen önce başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan git helallik dile
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi) Sen önce başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan git helallik dile
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi) Sen önce başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan git helallik dile
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi) Sen önce başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan git helallik dile

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi) Sen önce başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan git helallik dile' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi) Sen önce başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan git helallik dile" - Son Dakika
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