AK Parti TBMM Grup Toplantı salonu ve katılımcılar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi) Sen önce benim başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan git helallik dile"
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi) Sen önce başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan git helallik dile' - Son Dakika