Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey Yunanistan sen de kapıları aç mülteciler geçsin gitsin... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ey Yunanistan sen de kapıları aç mülteciler geçsin gitsin... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey Yunanistan sen de kapıları aç mülteciler geçsin gitsin...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey Yunanistan sen de kapıları aç mülteciler geçsin gitsin Avrupa'ya. Sende durmayacaklar zaten. Sen neden rahatsız oluyorsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey Yunanistan sen de kapıları aç mülteciler geçsin gitsin Avrupa'ya. Sende durmayacaklar zaten. Sen neden rahatsız oluyorsun" dedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Avrupa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:46 Kaynak: İHA
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