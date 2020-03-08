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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey Yunanistan sen de kapıları aç mülteciler geçsin gitsin...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey Yunanistan sen de kapıları aç mülteciler geçsin gitsin Avrupa'ya. Sende durmayacaklar zaten. Sen neden rahatsız oluyorsun" dedi. Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:46 Kaynak: İHA
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