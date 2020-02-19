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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'ye yönelik gerekli tedbirleri 2010'da almaya başladık.
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'ye yönelik gerekli tedbirleri 2010'da almaya başladık.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:34 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'ye yönelik gerekli tedbirleri 2010'da almaya başladık. MİT kumpası bu yapının gerçek niyetinin anlaşılmasını sağladı" dedi. - ANKARA
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