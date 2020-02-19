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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'yü bir terör örgütü olarak tanımlar ve mücadeleyi...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'yü bir terör örgütü olarak tanımlar ve mücadeleyi başlatırken zorluklarla karşı karşıya geleceğimizi biliyorduk. Ama tahmin edemediğimiz CHP'nin bir anda karşımıza en büyük FETÖ yandaşı olarak çıkmalarıydı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:31 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'yü bir terör örgütü olarak tanımlar ve mücadeleyi başlatırken zorluklarla karşı karşıya geleceğimizi biliyorduk. Ama tahmin edemediğimiz CHP'nin bir anda karşımıza en büyük FETÖ yandaşı olarak çıkmalarıydı" dedi. - ANKARA
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