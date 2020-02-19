Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'yü bir terör örgütü olarak tanımlar ve mücadeleyi başlatırken zorluklarla karşı karşıya geleceğimizi biliyorduk. Ama tahmin edemediğimiz CHP'nin bir anda karşımıza en büyük FETÖ yandaşı olarak çıkmalarıydı" dedi. - ANKARA