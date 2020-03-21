Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı

Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek

Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı