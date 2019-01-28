Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırat'ın Doğusunu Çok Yakında Huzura Kavuşturacağız" Dedi.
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IHAAW114623-SIY/28-01-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırat'ın doğusunu çok yakında huzura kavuşturacağız" dedi.
IHAAW114623-SIY/28-01-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırat'ın doğusunu çok yakında huzura kavuşturacağız" dedi. 28.01.2019 11: 46: 23 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:09 Kaynak: İHA
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