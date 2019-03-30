Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Fırat'ın Doğusuna Çeki Düzen Vermezlerse Gereken Dersi...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Fırat'ın doğusuna çeki düzen vermezlerse gereken dersi vereceğiz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Fırat'ın doğusuna çeki düzen vermezlerse gereken dersi vereceğiz. Bütün hazırlıklar tamam" dedi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:59 Kaynak: İHA
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