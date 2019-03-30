Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Fırat'ın Doğusuna Çeki Düzen Vermezlerse Gereken Dersi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Fırat'ın Doğusuna Çeki Düzen Vermezlerse Gereken Dersi...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Fırat'ın doğusuna çeki düzen vermezlerse gereken dersi vereceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Fırat'ın doğusuna çeki düzen vermezlerse gereken dersi vereceğiz. Bütün hazırlıklar tamam" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:59 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Fırat, Güncel
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