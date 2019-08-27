Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırat'ın doğusundaki durumu da istişare etme fırsatı bulduk....
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırat'ın doğusundaki durumu da istişare etme fırsatı bulduk....

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırat'ın doğusundaki durumu da istişare etme fırsatı bulduk. Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan bağlılığımızı bir kez daha ifade ettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Fırat'ın doğusundaki durumu da istişare etme fırsatı bulduk. Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan bağlılığımızı bir kez daha ifade ettik" dedi. - MOSKOVA

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Fırat, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:48 Kaynak: İHA
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