Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırat'ın doğusundaki durumu da istişare etme fırsatı bulduk....
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırat'ın doğusundaki durumu da istişare etme fırsatı bulduk. Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan bağlılığımızı bir kez daha ifade ettik" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:48 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Fırat'ın doğusundaki durumu da istişare etme fırsatı bulduk. Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan bağlılığımızı bir kez daha ifade ettik" dedi. - MOSKOVA
Mehmet ali şahin: güvenli bölge kurup, suriyelileri yerleştireceğiz Erdoğan'a Rusya ziyaretinde beklenmedik teklif: Uzaya Türk astronot gönderelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Moskova'da görüşen Rus lider Putin, İdlib konusunda anlaşıldığını duyurdu Erdoğan'ın "güvenli bölge" çıkışına Putin'den destek: Türkiye'nin meşru hakkıdır