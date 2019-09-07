Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırat'ın doğusundaki güvenli bölgeyi tamamladığımızda 1 milyon...
13 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırat'ın doğusundaki güvenli bölgeyi tamamladığımızda 1 milyon insanı iskan etmeyi planlıyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:44 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Fırat'ın doğusundaki güvenli bölgeyi tamamladığımızda 1 milyon insanı iskan etmeyi planlıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR
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