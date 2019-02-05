Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırat'ın Doğusu ve Münbiç En Önemli Konularımız.
1 saat önce
IHAAW125300-SIY/05-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırat'ın doğusu ve Münbiç en önemli konularımız.
IHAAW125300-SIY/05-02-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırat'ın doğusu ve Münbiç en önemli konularımız. Güvenli bölge, Türkiye'nin kontrolünde olmalı" dedi. 05.02.2019 12: 53: 00 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:59 Kaynak: İHA
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