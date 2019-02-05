Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırat'ın Doğusu ve Münbiç En Önemli Konularımız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırat'ın Doğusu ve Münbiç En Önemli Konularımız.

1 saat önce

IHAAW125300-SIY/05-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırat'ın doğusu ve Münbiç en önemli konularımız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
IHAAW125300-SIY/05-02-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırat'ın doğusu ve Münbiç en önemli konularımız. Güvenli bölge, Türkiye'nin kontrolünde olmalı" dedi. 05.02.2019 12: 53: 00 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:59 Kaynak: İHA

Münbiç, Recep Tayyip Erdoğan, Fırat, Politika
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