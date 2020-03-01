Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü: İdlib'deki saldırının bedeli rejim unsurlarına en ağır şekilde ödetildi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Erdoğan-Macron görüşmesinde, İdlib başta olmak üzere Suriye krizi, mülteci meselesi, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

"MENFUR SALDIRININ BEDELİ EN AĞIR ŞEKİLDE ÖDETİLDİ"

Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, İdlib'deki birliklere yönelik menfur saldırının bedelinin rejim unsurlarına en ağır şekilde ödetildiğini ifade etti. Erdoğan, NATO'da ittifak dayanışmasını sadece söylemde değil, eylemde de açık ve somut şekilde görmek istediklerini belirtti.

"MÜLTECİLER KONUSUNDA TÜRKİYE'YE DESTEK VERİLMELİ"

Suriye'de rejimin saldırıları durdurulmadığı sürece insani krizin derinleşeceğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin Suriye sınırındaki mülteci baskısının doğal olarak Avrupa'yla olan sınırlarını da zorlamaya başladığına işaret etti.

Erdoğan, görüşmede mülteciler konusunda Avrupa Birliği ve üye ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplumun yükümlülüklerine riayet etmesi, adil yük ve sorumluluk paylaşımıyla Türkiye'ye destek vermesi gerektiğini vurguladı.

"AVRUPA'DAN SOMUT ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BEKLİYORUZ"

Erdoğan Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını, 1,5 milyon mültecinin de şu anda sınırlarımıza dayandığını belirterek, bütün bölgenin ortak sorunu olan yerlerinden edilmiş Suriyeliler için Fransa'dan ve Avrupa'dan somut çözüm önerileri ve destekler beklediklerini ifade etti.