Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Vlah'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'ndeki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika
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