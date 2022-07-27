Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Vlah'ı kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Vlah'ı kabul etti

27.07.2022 18:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Vlah'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'ndeki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Vlah'ı kabul etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:03 Trabzonspor'da Yunus Mallı'nın sözleşmesi feshedildi! Tazminat ödemesi 10 taksitle yapılacak
17:34 Trabzonspor-Sivasspor maçının hakemi Mete Kalkavan oldu!
17:23 Napoli'nin Kim Min-Jae'nin bonservisini iki taksitle ödemesi Fenerbahçe taraftarını kızdırdı! "Napoli nefretim oldun..."
17:05 Londra'da maymun çiçeğine yakalanan Türk vatandaşı ilk kez konuştu: Derim kemiklerimden çekiliyormuş gibi hissettim
16:59 FED kararı öncesinde dolarda hareketlilik: 17,93 ile yılın zirvesine çıktı
16:51 CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı'nın AK Parti'lilere yönelik "düşünemeyen seçmenler" sözlerine tepki: CHP'nin misyonu hakaret etmek
16:43 323 metre uzunluğundaki dev gemi yedinci kez Bodrum'a geldi
16:36 Ümit Özdağ, Suriyeli sığınmacılar hakkındaki iddialarına devam ediyor: Buraya Türklerin girmesi yasak
16:29 MSB'den Irak'taki Türk Başkonsolosluğu'na gerçekleştirilen terör saldırısına çok sert tepki: Teröristleri kazdıkları hendeklere gömeceğiz
16:26 Gaziantep'te karnındaki bebeğiyle intihar girişiminde bulunan kadını bu kararından emniyet müdürü vazgeçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 18:09:32. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Vlah'ı kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement